Два смежных угла относятся как 2 к 3. Найти эти углы.
Геометрия
Два смежных угла относятся как 2 к 3. Найти эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Смежные углы дают в сумме 180 .2) 1 угол - 2х, 2 угол - 3х . Значит всего 5х . 3)180:5=36 =х=1часть 4) 1 угол = 2*36=72 5) 2 угол = 3 * 36=108
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