Составьте текст повествование на тему Как я посещал библиотеку используя ключевые слова н

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Составьте текст повествование на тему Как я посещал библиотеку используя ключевые слова н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я и мои одноклассники увидели в школе детей, у них в руках были красочные книжки и они все куда-то шли. Нам стало интересно и мы последовали за ними. Оказалось, что все эти ребята ходили в школьную библиотеку. Нам рассказали, что такое библиотека. После этого мы каждую неделю ходили в библиотеку. В этом чудном кабинете царит такая уютная атмосфера, так и хочется посидеть там пару часов и почитать книгу. Я перечитал уже чуть меньше половины книжек, которые есть в нашей библиотеке. Я частый гость в библиотеке, иногда мне разрешают взять даже по три, четыре книги. Когда мне позволяют брать такое количество книг я чувствую себя очень ответственным за их состояние, хранение и время прочтения книг. Я очень люблю нашу библиотеку и очень хочу, что бы в ней было больше книг. Читайте книги, они очень интересные.
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