Составьте текст повествование на тему Как я посещал библиотеку используя ключевые слова н
Другие предметы
Составьте текст повествование на тему Как я посещал библиотеку используя ключевые слова н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я и мои одноклассники увидели в школе детей, у них в руках были красочные книжки и они все куда-то шли. Нам стало интересно и мы последовали за ними. Оказалось, что все эти ребята ходили в школьную библиотеку. Нам рассказали, что такое библиотека. После этого мы каждую неделю ходили в библиотеку. В этом чудном кабинете царит такая уютная атмосфера, так и хочется посидеть там пару часов и почитать книгу. Я перечитал уже чуть меньше половины книжек, которые есть в нашей библиотеке. Я частый гость в библиотеке, иногда мне разрешают взять даже по три, четыре книги. Когда мне позволяют брать такое количество книг я чувствую себя очень ответственным за их состояние, хранение и время прочтения книг. Я очень люблю нашу библиотеку и очень хочу, что бы в ней было больше книг. Читайте книги, они очень интересные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Винни Пух и Кролик ходят друг к другу в гости всегда по одной и той же дороге и с по??тоянной скоростью. Винни Пух от своего дома до дома Кролика д...
Математика
Вычисли. Вырази результат в километрах и метрах. 18 км 300 м + 6700 = 58460 м + 7 км 540 м = 70 км - 356 м = 21300 м - 8 км = Образец: 1...
География
Математика
Вычисли периметр равностороннего треугольника если длина его стороны равна 25 миллиметров Во сколько раз увеличится периметр треугольника если длин...