Задача за 2ч велосипедист проезжает 24 км. сколько километров он проезжает за 45 мин?

Математика
Задача за 2ч велосипедист проезжает 24 км. сколько километров он проезжает за 45 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 45 минут он проезжает 9 километров
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