Задача за 2ч велосипедист проезжает 24 км. сколько километров он проезжает за 45 мин?
Математика
Задача за 2ч велосипедист проезжает 24 км. сколько километров он проезжает за 45 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 45 минут он проезжает 9 километров
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