Мини план произведения "Спящая царевна"
Литература
Мини план произведения "Спящая царевна"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Жил-был царь с царицой 2-Рождение дочери 3-Заклятие наложенное на принцессу 4-чудесное снятие заклятия принцем 5-счастливый cон
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