Нужны 5 предложений о здоровье
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Нужны 5 предложений о здоровье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Здоровье-это сила каждого из нас 2)Здоровье не купишь 3)У нее было плохо со здоровьем 4)Оказалось что у Тимура было отличное здоровье 5)Здоровье- нужно желать каждому
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