Поле имеет форму прямоугольника, и ее края длиной 0,06 км и 0,5 км. С одного гектара со??рали 40 т капусты. Сколько тонн капусты убрали с поля?

Математика

Поле имеет форму прямоугольника, и ее края длиной 0,06 км и 0,5 км. С одного гектара со??рали 40 т капусты. Сколько тонн капусты убрали с поля?

Автор: Гость