Поле имеет форму прямоугольника, и ее края длиной 0,06 км и 0,5 км. С одного гектара со??рали 40 т капусты. Сколько тонн капусты убрали с поля?
Математика
Поле имеет форму прямоугольника, и ее края длиной 0,06 км и 0,5 км. С одного гектара со??рали 40 т капусты. Сколько тонн капусты убрали с поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=10мм*100м=10000 м2 500*60=30000 м2=3 га 3*40 т=120 т капусты убрали споля
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