Помогите, пожалуйста, решить уравнение. 11/x-2=11/2
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить уравнение. 11/x-2=11/2
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11/x-2=11/2 х-2=2*11/11 х-2=2 х=2+2 х=4
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