2 мастера купила 9 отверок по одинаковой цене. один заплатил за 16руб., а другой 56руб. сколко отверток купил каждый мастер?. памагите падалуста срочна нужна ета ришеня
Математика
2 мастера купила 9 отверок по одинаковой цене. один заплатил за 16руб., а другой 56руб. сколко отверток купил каждый мастер?. памагите падалуста срочна нужна ета ришеня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 56 + 16 = 72 (рубля) - всего потрачено 2). 72 : 9 = 8 (рублей) - стоит каждая отвёртка 3). 16 : 8 = 2 (отвёртки) - купил один мастер 4). 56 : 8 = 7 (отвёрток) - купил второй мастер Можем проверить: 7 + 2 = 9 (отвёрток) Ответ: один мастер купил 2 отвёртки; второй мастер купил 7 отвёрток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте существительные с правильным ударением. Каучук, обеспечение, досуг, медикаменты, цемент, щавель, корысть, соболезнования, силос, молод...
Математика
Діти встали в хоровод. виявилося, що в кожного хлопчика по один бік стоїть дівчинк??, а по другий хлопчик. По обидва боки кожної дівчинки стоять хл...
Обществознание
Нажимай на слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова. Три лисёнка на опушке Пили чай из красной круж...
География