2 мастера купила 9 отверок по одинаковой цене. один заплатил за 16руб., а другой 56руб. сколко отверток купил каждый мастер?. памагите падалуста срочна нужна ета ришеня

Математика

2 мастера купила 9 отверок по одинаковой цене. один заплатил за 16руб., а другой 56руб. сколко отверток купил каждый мастер?. памагите падалуста срочна нужна ета ришеня

Автор: Гость