Какое количество теплоты выделилось при остывании воды, объем которой 20 л, если температура изменилась от 100 градусов до 50 градусов?
Физика
Какое количество теплоты выделилось при остывании воды, объем которой 20 л, если температура изменилась от 100 градусов до 50 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V = 20л = 0,02м в кубе P = 1000кг/м в кубе t1 = 100 градусов t2 = 50 градусов C = 4200 Дж/кг * градус цельсия Найти Q Решение: m = PV Q = cPv(t2 - t1) Q = 4200 * 1000 * 0,002 * (100-50) = 4200000 Дж = 4200 кДж = 4,2 мДж
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