Какое количество теплоты выделилось при остывании воды, объем которой 20 л, если температура изменилась от 100 градусов до 50 градусов?

Физика

Какое количество теплоты выделилось при остывании воды, объем которой 20 л, если температура изменилась от 100 градусов до 50 градусов?

Автор: Гость