Можно ли избежать ошибок на жизненном пути, если следовать наставлению старших. ??омогите с аргументом прошу очень срочно надо

Литература
Можно ли избежать ошибок на жизненном пути, если следовать наставлению старших. ??омогите с аргументом прошу очень срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно,но ведь мы познаем мир ,делая ошибки и в последствии и выводы ,благодаря этому мы учимся и развиваемся .старшее поколение может посоветовать что и как СТОИТ делать,но как жить и поступать решаем только мы сами
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