Перевести на английский. Я думаю, идеальный гражданин должен уважать взрослых. Он должен помогать и взрослым, и маленьким. Уступать место пожилым и детям с родителями в общественном транспорте. Идеальный гражданин должен стре...

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Перевести на английский. Я думаю, идеальный гражданин должен уважать взрослых. Он должен помогать и взрослым, и маленьким. Уступать место пожилым и детям с родителями в общественном транспорте. Идеальный гражданин должен стремится улучшить своё государство, быть патриотом. Он должен соблюдать законы своей страны. Быть образованным и честным. Идеальный ли я гражданин? Думаю, неплохой. Я не всегда соблюдаю эти правила, но стараюсь соблюдать их по возможности. Спасибо за внимание.

Автор: Гость