Перевести на английский предложения. 1) Не прошло и 3х минут, как преступник был связан. (использовать конструкцию hardly had) 2) Произведения Пушкина переведены на 76 языков 3) Мистер Смит уже пришел? Его ожидают в холле 4...
Английский язык
Перевести на английский предложения. 1) Не прошло и 3х минут, как преступник был связан. (использовать конструкцию hardly had) 2) Произведения Пушкина переведены на 76 языков 3) Мистер Смит уже пришел? Его ожидают в холле 4) Надеюсь, потолки в этом здании отремонтируют в конце лета 5) Реклама пива запрещена в нашей стране 6) Художественный музей сейчас находится на реставрации 7) Дети любят, когда им читают 8) Зимой в этом доме никогда не жили 9) Грабители обнаружили, что код на сейфе был изменен 10) Когда я приехала, этот дом еще строился
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Химия
Стирол в отличие от бензола реагирует с: а)бромной водой б)азотной кислотой в)бромоводородом г)пропеном в кислой среде д) водородом ...
Математика
У белки есть орешки. если она начинает раздавать своим бельчатам по 10 орешков то о??ному из бельчат не достанется ни одного орешка. если она будет...
Математика
Товарный поезд начали загружать в 7ч.45мин.утра.Сколько времени раздражали товарный поезд,если работу закончили в 4часов 15 мин.
Английский язык