Перевести текст пож срочно!!!!!!!!

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Когда жизнь дает вам лимоны сделать лимонад, говорится. В красивом и живописном приморском курортном городе Ментона на юге Франции, люди делают намного больше, чем просто лимонад с их лимонов. Верьте или нет, они делают искусство, и имеют много удовольствия делать это! Каждый год в феврале-марте, народ Ментоне отмечают свои лимоны и апельсины с фестиваля долго лимонным трехнедельного, которая привлекает более 200000 посетителей дизайн художников и создавать удивительные огромные статуи для фестиваля, используя более 145 тонн лимонов и апельсинов. Художники делают все, от гигантских динозавров бананы и некоторые из статуй можно измерить более 10 метров в высоту. Существует ежедневная Citrus экспозиция, где люди приходят, чтобы увидеть удивительные творения и купить местные продукты, сделанные из апельсинов и лимонов. По воскресеньям, поплавки неся цитрусовые статуи идут через город в параде Золотой фруктов и по четвергам, толпы собираются, чтобы посмотреть красочные ночные парады с музыкой и танцоров, а также фейерверк. Каждый год, есть другая тема, и создатели пусть их воображению разыграться. Если вы любите еду и искусство, или просто нужно немного витамина С, Ментон является очень хорошим местом, чтобы быть в феврале и марте.