Перевидите ещё пожалуйста! И найдите лишние словно в каждой строке

Гость: Гость:

1. хлопья (те, что едят на завтрак), хлеб, сыр, молоко, энергия; лишнее, как уже можно догадаться, энергия, так как отсальное - продукты питания 2. головная боль, горло, зубная боль, боль в животе, боль в ухе 3. рот, горло, болячка, нога (до ступни), рука (до ладони) 4. веселый/счастливый, счастливый, специальный, волшебный, желание Самостоятельно найди лишние слова. Это нетрудно