Перевидите пожалуйста очень надо "Розу щетают как королева цветов. они бывают ра??ных видов: алые, белые, розовые и т.д. Отличительной чертой роз являются колючки. Например мне розы нравятся, но есть люди кто щитает их бонал...
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Перевидите пожалуйста очень надо "Розу щетают как королева цветов. они бывают ра??ных видов: алые, белые, розовые и т.д. Отличительной чертой роз являются колючки. Например мне розы нравятся, но есть люди кто щитает их бональными . Но как говорится " О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ"." СПАСИБО ЗАРАНИЕ)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Consider rose as the queen of flowers. They come in different types: red, white, pink, and so on.. Hallmark roses are thorns. Eg i like roses, but there are people who belive their commonplace. Я ВСЁ ПЕРЕВЕЛ КРОМЕ ЭТОЙ ПРИДЛОЖЕНИИ ЭТО ТОЖЕ ПЕРЕВИСТИ ( но как говорится "О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ". ЛАДНО Я ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЖЕ ПЕРЕВЕДУ НЕЗНАЮ БУДЕШЬ ПИСАТЬ ИЛИ НЕТ :) But as they say " NO ACCOUNTING FOR TASTES". ВСЁ УДАЧИ В УРОКАХ :)
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