Зделайте пожалуйста 3 и 4

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Зделайте пожалуйста 3 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 В   шерстяной платок 4 А  4 В числительное
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