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Памагите решить уровнение х +61 = 59 +18
Математика
Памагите решить уровнение х +61 = 59 +18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+61=59+18 х+61=77 х=77-61 х=16
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