785 ц зерна везли 5 машин сколько ц зерна перевезут 26 машин с такой же грузоподъемно??тью
Математика
785 ц зерна везли 5 машин сколько ц зерна перевезут 26 машин с такой же грузоподъемно??тью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 785:5- мы получим сколько везет 1 машина, а потом умножить полученное на 26)
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