Набери на калькуляторе число 36 на сколько можно увеличить это число, чтобы в его з??писи изменилась цифра только в разряде десятков
Математика
Набери на калькуляторе число 36 на сколько можно увеличить это число, чтобы в его з??писи изменилась цифра только в разряде десятков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число можно увеличить на 2, если мы увеличим на 3 то уже получится 108 а нам надо чтобы цифра езменялась цифра только в раздряде десятков
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