От листа цветной бумаги площадью 90 см отрезали часть,площадь которой 18см. Кокова площадь оставшейся части листа?
Математика
От листа цветной бумаги площадью 90 см отрезали часть,площадь которой 18см. Кокова площадь оставшейся части листа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-18=72(см2). Ответ:72 см.кв. Оставшиеся част лиса.
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