СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО: Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу: Вершина Е ??вадрата EFMN лежит в начале координат, а вершины F и M имеют координаты F(0; 4), M(4; 4). Найдите координаты вершины N. Вычислите площадь КВАДРА...

Математика

СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО: Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу: Вершина Е ??вадрата EFMN лежит в начале координат, а вершины F и M имеют координаты F(0; 4), M(4; 4). Найдите координаты вершины N. Вычислите площадь КВАДРАТА EFMN. Единичный отрезок равен 1 см.

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