Какое слово лишнее подчеркни его докажи графически булька вьюнок зорька кузька
Русский язык
Какое слово лишнее подчеркни его докажи графически булька вьюнок зорька кузька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюнок,потому что "ь" здесь являеться разделительным,а в остальных для смягчения.
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