Какое слово лишнее подчеркни его докажи графически булька вьюнок зорька кузька

Русский язык
Какое слово лишнее подчеркни его докажи графически булька вьюнок зорька кузька
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюнок,потому что "ь" здесь являеться разделительным,а в остальных для смягчения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сложение 1/45+2/45+7/45=
Ответить
Физика
Водолаз в жёстком скафандре может опуститься на глубину до 250м. Определите давлен??е на этой глубине
Ответить
Русский язык
Образуй однокоренные сушушествителние, отвечоюшие на вапросы кто? разбери слова ??о составу .река -речник. футбол-футбалист,баян
Ответить
Українська мова
Помогите РОЗВЯЖИТЬ РЕБУСИ
Ответить
Биология
А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и животных : 1. Ч. Дарвин 2. В. Вернадский 3. М. В. Ломоносов ...
Ответить