А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и животных : 1. Ч. Дарвин 2. В. Вернадский 3. М. В. Ломоносов К. Линней

Биология

А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и животных : 1. Ч. Дарвин 2. В. Вернадский 3. М. В. Ломоносов К. Линней

Автор: Гость