А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и животных : 1. Ч. Дарвин 2. В. Вернадский 3. М. В. Ломоносов К. Линней

Биология
А5. Предложил классификацию организмов, дал двойные названия видам растений и животных : 1. Ч. Дарвин 2. В. Вернадский 3. М. В. Ломоносов К. Линней
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ч дарвин ( бинарная номенклатура)
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