ПОЖАЛУЙСТА , ОБЪЯСНИТЕ КАК РАБОТАЕТ ЭТА ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЬ const N=30; var A: array [1..N] of integer ; i, x, y:integer; s: real ; begin for i:=1 to N do readln (A [i]); x:=0;y:=0; for i:=1 to N do if a[i]gt;20 the...

Информатика

ПОЖАЛУЙСТА , ОБЪЯСНИТЕ КАК РАБОТАЕТ ЭТА ПРОГРАММА НА ПАСКАЛЬ const N=30; var A: array [1..N] of integer ; i, x, y:integer; s: real ; begin for i:=1 to N do readln (A [i]); x:=0;y:=0; for i:=1 to N do if a[i]gt;20 then begin inc(x); y:=y+a[i]; end; s:=y/x; writeln(s);end.

Автор: Гость