Как ты понимаешь выражения "завоевать положение в обществе"? Что для этого необходимо?
Обществознание
Как ты понимаешь выражения "завоевать положение в обществе"? Что для этого необходимо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение "завоевать положение в обществе" обозначает то , что ты имеешь какую-то значимость для твоего окружающего тебя общества и иметь какую-либо ценность.
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