Характеристика миссисипи 1 откуда вытикает 2 куда впадает 3 притоки 4 какие течения верхенее среднее и нижнее 5 питание 6 режим реки
География
Характеристика миссисипи 1 откуда вытикает 2 куда впадает 3 притоки 4 какие течения верхенее среднее и нижнее 5 питание 6 режим реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река берет начало из небольшого озера Айтаска и верховьем протекает по заболоченной, покрытой многочисленными озерами лесистой местности штата Миннесота.Исток-озеро Итаска. Впадает в Мексиканский залив.Течет с севера на юг.Миссисипи протекает по равнинной поверхности,поэтому она полноводная,широкая и спокойная. У Миссисипи есть притоки-Огайо,Де-Мойн,Миссури,Арканзас,Ред-Ривер
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