Нужно сказать на немецком: Великие люди Древней Греции
Немецкий язык
Нужно сказать на немецком: Великие люди Древней Греции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Die großen Menschen des Antiken Griechenlands
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