Нужно сказать на немецком: Великие люди Древней Греции

Немецкий язык
Нужно сказать на немецком: Великие люди Древней Греции
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Автор: Гость
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Гость:
Die großen Menschen des Antiken Griechenlands
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