Решите уравнение. 1) |x-1|+2|x-3|=5-x 2)|x-1|=x^3 -3x^2+x+1
Алгебра
Решите уравнение. 1) |x-1|+2|x-3|=5-x 2)|x-1|=x^3 -3x^2+x+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) |x-1|+2|x-3|=5-x; х+1+2х+6=5-х ;4х=-2; х= -0.5 2)|x-1|=x^3 -3x^2+x+1 ;х+1=x^3 -3x^2+х+1; x^3 -3x^3 =0 ; x^3(1-3)=0 ; -2х^3 БОЛЬШЕ 2) НЕ РЕШИТЬ
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