Напиши название дерева и названии шишки

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Напиши название дерева и названии шишки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосна.Сосновая шишка
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