Что такое «Водяное общество» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и кт?? туда входит.. Пожалуйста не копируйте с первого понравившегося сайта. Это я и сама могу. А надо хоть немного своими словами

Литература
Что такое «Водяное общество» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и кт?? туда входит.. Пожалуйста не копируйте с первого понравившегося сайта. Это я и сама могу. А надо хоть немного своими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Водное общество"-представители дворянства, как богатых  приехавших из столицы, так и степных помещиков. Эти люди  приехали на новомодный курорт, кто поправить здоровье,а  кто-то просто развеяться. Также как и главный герой, Печорин. 
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