Какие представители плаунов и хвощей находятся в Беларуси под охраной?
Биология
Какие представители плаунов и хвощей находятся в Беларуси под охраной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Красную книгу внесены три вида плаунов: баранец обыкновенный, плауночек заливаемый и полушник озерный.
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