Выбрать растение для составления текста описания в научном стиле 3 класс
Русский язык
Выбрать растение для составления текста описания в научном стиле 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одуванчик-однолетнее травяное растение. Листья продолговатые с симметричными вырезами по краям. Цветы напоминают жёлтый круг. После цветения они превращаются в серый шар из парашутиков с семенами
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