Выбрать растение для составления текста описания в научном стиле 3 класс

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Выбрать растение для составления текста описания в научном стиле 3 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одуванчик-однолетнее травяное растение. Листья продолговатые с симметричными вырезами по краям. Цветы напоминают жёлтый круг.  После цветения они превращаются в серый шар из парашутиков с семенами
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