За первый год число книг в фонде библиотеки увеличилось на 0,4%, а за второй год – на 0,8%, но при этом осталось книг меньше 50 тысяч. Найдите, на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год.

Математика

За первый год число книг в фонде библиотеки увеличилось на 0,4%, а за второй год – на 0,8%, но при этом осталось книг меньше 50 тысяч. Найдите, на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год.

Автор: Гость