За первый год число книг в фонде библиотеки увеличилось на 0,4%, а за второй год – на 0,8%, но при этом осталось книг меньше 50 тысяч. Найдите, на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год.
Математика
За первый год число книг в фонде библиотеки увеличилось на 0,4%, а за второй год – на 0,8%, но при этом осталось книг меньше 50 тысяч. Найдите, на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем по годам 1,004 * 1,008 = 1,012032 - увеличился за два года За второй год 1,012032- 1,008 = 0,004032. И в штуках N < 50 000 * 0,004 032 = 201,6 ~ 200 шт. - ОТВЕТ - не более 200 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Можете помочь срочно!!! Как проходил день обычного жителя древней Греции. Например:(как проснулся, чем позавтракал, чем занимался и т.д.) (от име...
Математика
Длина прямоугольного листа равна 50 см, а ширина - 12 см. Сколько квадратов площадью 100 квадратных см можно вырезать из этого листа?