Найти количество корней уравнения sin(X-2)=sinX-sin2 на промежутке [0;2]

Алгебра
Найти количество корней уравнения sin(X-2)=sinX-sin2 на промежутке [0;2]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула синуса двойного угла слева, справа разность синусов: или Разложим на множители: 1) x=2 ∈[0;2π] 2) x=0  и х =2π  принадлежат интервалу [0;2π]
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