В треугольнике АВС АС=ВС.Угол АСВ равен 56.АN1 и АN2- биссектрисы ,пересекающиеся в то??ке О.Найдите градусную меру угла АОВ.Пожалуйста, решите подробно!

Гость: Гость:

1)a||b,c-секущая,угол 1 - угол 2 = 30 градусов Найдите угол 1 и угол 2 2)а||b,c-секущая,угол 2 = 0,8 угла 1 Найдите угол 1 и угол 2 3)а||b,c-секущая,угол 1 : угол 2 = 4 : 5 Найдите угол 1 и 2 4)а||b,c-секущая,угол 1 = 4 угла 2 Найдите угол 1 и 2 Решите хоть одну прошу! 20 б!!!