Помоготи Пожалуйста написать сочинения на казахском языке тема "наурыз"
Қазақ тiлi
Помоготи Пожалуйста написать сочинения на казахском языке тема "наурыз"
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Гость:
Можно вопрос? что такое наурыз? сочинение я то попробую написать:3
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