Две электрички выехали одновременно с конечных дистанций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Каково расстояние между кон...

Математика

Две электрички выехали одновременно с конечных дистанций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Каково расстояние между конечными станциями как какая Какое расстояние будет между ними через 2 часа после встречи

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