Две электрички выехали одновременно с конечных дистанций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Каково расстояние между кон...
Математика
Две электрички выехали одновременно с конечных дистанций через 2 часа они встретились и продолжили движение каждый в своем направлении скорость 1 электрички 49 километров час другой 53 километров час Каково расстояние между конечными станциями как какая Какое расстояние будет между ними через 2 часа после встречи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
время 2 часаскорость первой 49 км/ч, второй 53 км/ч.первый проехал 98 км, а второй 106 км. (2*49) и (2*53) 98+106= 204км.-расстояние между конечными станциями через два часа между ними будет расстояние 204 км.
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