Помогите пожалуста!!! 1-3/4 12,1/4-9 6-3,2/5 2,1/3-2/3 1,1/4-1/3 4,1/5-2,3/10
Математика
Помогите пожалуста!!! 1-3/4 12,1/4-9 6-3,2/5 2,1/3-2/3 1,1/4-1/3 4,1/5-2,3/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3/4 = -1/2 12,1/4-9= -2,42 6-3,2/5= 0,56 2,1/3- 2/3 = 2,1/ 2 1/3 = 9/10 1,1/4-1/3 = 3/10 4,1/5-2,3/10 = 1 14/27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Как записать решение.Книга и блокнот вместе стоят 9 руб.Сколько стоит книга и блок??от,если известно,что книга стоит на рубль дороже блокнота.При э...
Обществознание