Помогите пожалуста!!! 1-3/4 12,1/4-9 6-3,2/5 2,1/3-2/3 1,1/4-1/3 4,1/5-2,3/10

Математика
Помогите пожалуста!!! 1-3/4 12,1/4-9 6-3,2/5 2,1/3-2/3 1,1/4-1/3 4,1/5-2,3/10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3/4 = -1/2 12,1/4-9= -2,42 6-3,2/5= 0,56 2,1/3- 2/3 = 2,1/  2  1/3 = 9/10 1,1/4-1/3 = 3/10 4,1/5-2,3/10 = 1  14/27
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