Зделайте пожплуйста вот этот большой

Қазақ тiлi
Зделайте пожплуйста вот этот большой
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Гость:
Ответ:с қант салмады
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