Длина окружности,описанной вокруг равнобедренного треугольника,равна 50П см.Найд??те периметр треугольника,если высота,проведенная к основанию,равна 32см.

Математика
Длина окружности,описанной вокруг равнобедренного треугольника,равна 50П см.Найд??те периметр треугольника,если высота,проведенная к основанию,равна 32см.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим вершины треугольника АВС, основание высоты - Н.  Длина окружности =2 π r 2 п r=50 π  Коротко запись задачи выглядит так: r=50п:2п=25 32-25=7 Р= 2√(25²-7²)+2√(32²+24²)=128см Подробно:  Высота равнобедренного треугольника - срединный перпендикуляр.  Центр описанной окружности треугольника лежит на пересечении срединных перпендикуляров. Так как радиус меньше высоты треугольника, центр лежит на этой высоте. Обозначим центр О. Расстояние от вершины треугольника В до центра окружности О равно R Расстояние ОН от центра окружности до середины основания треугольника АВС 32-25=7 см Соединим центр О с вершиной угла основания. Получим треугольник АОН. АО= радиусу и равна 25 см  Найдем половину основания по формуле Пифагора из треугольника АОН АН=√(25²-7²)=24 см Основание треугольника АС равно 2*24=48см Из треугольника АВН найдем боковую сторону треугольника АВ АВ=√(32²+24²)=40см ВС=АВ=40 см Периметр Δ АВС Р=2·40+48=128 см
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