Прочитай отрывок из письма английского посла в Берлине, написанного в 1712 году . О ком пишет автор письма? Что в поведении этого человека кажется тебе необычным? Как ты думаешь, почему он так поступил?
Обществознание
Прочитай отрывок из письма английского посла в Берлине, написанного в 1712 году . О ком пишет автор письма? Что в поведении этого человека кажется тебе необычным? Как ты думаешь, почему он так поступил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр1, тем что он предпочел ужин у простого мельника ужину у королевы. поступил так, потому что всегда отличался скромностью и простотой, мог сам принимать участие в тяжелой работе. К тому же его интересовали иностранные мастера
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