Образуй однокоренные сушушествителние, отвечоюшие на вапросы кто? разбери слова ??о составу .река -речник. футбол-футбалист,баян
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Образуй однокоренные сушушествителние, отвечоюшие на вапросы кто? разбери слова ??о составу .река -речник. футбол-футбалист,баян
Ответ(ы) на вопрос:
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Речник - реч корень , ник суффикс , нулевое окончание, основа слова речник. футболист- футбол корень слова , ист суффикс , нулевое окончание , основа слова футболист. баянист- баян корень слова , ист суффикс , нулевое окончание , основа слова баянист.
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