Водолаз в жёстком скафандре может опуститься на глубину до 250м. Определите давлен??е на этой глубине
Физика
Водолаз в жёстком скафандре может опуститься на глубину до 250м. Определите давлен??е на этой глубине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Давление вычисляется по формуле p = po*g*h, где po(ро) - плотность жидкости, в данном случае, воды. po = 1000 кг/м^3, g = 10 м/с^2 = 10 Н/м - ускорение свободного падения, h= 250 м - глубина погружения. p= 1000*10*250 = 2500000 Па = 2,5 МПа = 25 атм
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