Решите задачу уравнением: В корзине 3,15кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раза бо??ьше, чем хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?
Математика
Решите задачу уравнением: В корзине 3,15кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раза бо??ьше, чем хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хурма -х груши-2х яблоки-2(2х) х+2х+2(2х)=3.15 х+2х+4х=3.15 7х=3.15 х=3.15 делим на 7 х=0.45
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
Водолаз в жёстком скафандре может опуститься на глубину до 250м. Определите давлен??е на этой глубине
Русский язык
Образуй однокоренные сушушествителние, отвечоюшие на вапросы кто? разбери слова ??о составу .река -речник. футбол-футбалист,баян
Українська мова