Решите задачу уравнением: В корзине 3,15кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раза бо??ьше, чем хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?

Математика

Решите задачу уравнением: В корзине 3,15кг хурмы, груш и яблок. Масса груш в 2 раза бо??ьше, чем хурмы, а масса яблок в 2 раза больше, чем масса груш. Сколько кг хурмы в корзине? груш? яблок?

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