《что такое хорошо и что такое плохо》.прочитай пословицы. объясни их смысл. чему н??с учит пословица? какими мы должны быть? 1 дружба в огне не горит и в воде не тонет. 2 кто сегодня обманет, тому завтра не поверят. 3. Ложь че...
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《что такое хорошо и что такое плохо》.прочитай пословицы. объясни их смысл. чему н??с учит пословица? какими мы должны быть? 1 дружба в огне не горит и в воде не тонет. 2 кто сегодня обманет, тому завтра не поверят. 3. Ложь человека не красит. 4. крепкую дружбу топором не разрубить. 5. плохой работы не бывает. (Казахская) Выпиши глаголы. Поставь у ним вопросы.
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Гость:
Или 2 или 3 точно не знаю )
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