Геометрическая прогрессия задана условием bn=-175*(-1/5)n-(степень). Найдите b4
Алгебра
Геометрическая прогрессия задана условием bn=-175*(-1/5)n-(степень). Найдите b4
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Гость:
В4=-175*(-1/5)^4=-175*1/625=-175/625=-7/25
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