7 суток 6 часов Это сколько часов

Математика
7 суток 6 часов Это сколько часов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках - день - 24  часа. 7 суток 6 часов = 7*24 +6 =168+6=174 часа - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Геометрическая прогрессия задана условием bn=-175*(-1/5)n-(степень). Найдите b4
Ответить
Русский язык
《что такое хорошо и что такое плохо》.прочитай пословицы. объясни их смысл. чему н??с учит пословица? какими мы должны быть? 1 дружба в огне не го...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста???????????
Ответить
Математика
СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО: Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу: Вершина Е ??вадрата EFMN лежит в начале координат, а вершины F и M имеют ко...
Ответить
История
Как быстро выучить пересказ (опрос)
Ответить