7 суток 6 часов Это сколько часов
Математика
7 суток 6 часов Это сколько часов
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Гость:
В сутках - день - 24 часа. 7 суток 6 часов = 7*24 +6 =168+6=174 часа - ОТВЕТ
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