Звуко буквенный разбор слово птица

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Звуко буквенный разбор слово птица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица-пти-ца 2 слога п(п)-согласный,глухой,твердый,парный т(т)-согласный,глухой,твердый,парный и(и)-гласный,ударный ц(т)-согласный,глухой,твердый,парный  (с)-согласный,глухой,твердый,парный а(а)-гласный,безударный 5 букв,6 звуков
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