Перевод текста 5 класс ваулина раздел 6d страница 50 рабочяя тетрадь!

Английский язык
Перевод текста 5 класс ваулина раздел 6d страница 50 рабочяя тетрадь!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Big Ben is in London . 2. Big Ben is the name of one of the huge bells inside the tower of Parliament. 3.The tower is 98 meters high. 4. Each hour hand 3 meters long.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Звуко буквенный разбор слово птица
Ответить
Математика
От листа цветной бумаги площадью 90 см отрезали часть,площадь которой 18см. Кокова площадь оставшейся части листа?
Ответить
Математика
7 суток 6 часов Это сколько часов
Ответить
Алгебра
Геометрическая прогрессия задана условием bn=-175*(-1/5)n-(степень). Найдите b4
Ответить
Русский язык
《что такое хорошо и что такое плохо》.прочитай пословицы. объясни их смысл. чему н??с учит пословица? какими мы должны быть? 1 дружба в огне не го...
Ответить