Перевод текста 5 класс ваулина раздел 6d страница 50 рабочяя тетрадь!
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Перевод текста 5 класс ваулина раздел 6d страница 50 рабочяя тетрадь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Big Ben is in London . 2. Big Ben is the name of one of the huge bells inside the tower of Parliament. 3.The tower is 98 meters high. 4. Each hour hand 3 meters long.
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