Составить предложение со словами ленивый и прилежный
Русский язык
Составить предложение со словами ленивый и прилежный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленивый мальчик опоздал в школу Принадлежный мальчик убрал свой рабочий стол
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