Составить предложение со словами ленивый и прилежный

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Составить предложение со словами ленивый и прилежный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ленивый мальчик опоздал в школу Принадлежный мальчик убрал свой рабочий стол
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